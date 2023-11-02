Власти Коврова не торопятся расселять сгоревший дом на улице Абельмана Бывшие жильцы - больше...

Власти Коврова не торопятся расселять сгоревший дом на улице АбельманаБывшие жильцы - больше двадцати погорельцев - уже год мыкаются по съемным квартирам в надежде, что про них вспомнят. Подробности - у Александра СыпченкоПогорельцы с улицы Абельмана все еще приходят в себя после страшного пожара. Огонь уничтожил 8 квартир, отняв у них всё, что было - мебель, бытовую технику, одежду. Трагедия случилась ровно год назад. Но люди до сих пор вынуждены ютиться у родственников и по общежитиям. Чиновники умыли руки, вздыхают погорельцы.Анна Байдина, бывшая жительница дома №86 по ул. Абельмана:- Нам сказали, что в очередной раз Вам отказали. Спросили на каких основаниях, ну что у области нет денег, якобы они еще не расселили оставшееся жилья. Я говорю нам как-то можно получить отказ о выкупе, нам куда-то надо обратиться. Нам пояснили, что нет мы не можем и на это право мы не имеем.Администрация арендовала для погорельцев временное жилье, а должна была - и выкупить сгоревшее, рассказывают люди. Многие из них уже потеряли всякую надежду вновь обрести свою крышу над головой.Ирина Гаврушенко, бывшая жительница дома №86 по ул. Абельмана:- Комиссия была после пожара, сказала у вас тут вообще ничего не пострадало, можно жить. Высушите мебель и так далее, все.Ирина Туйкова, бывшая жительница дома №86 по ул. Абельмана:- Туда мы слишком много вложили, мы сделали 2 капитальных ремонта, там полностью было сделано от и до. Вся квартира погорела, нам компенсацию не дали, сказали нам не положена эта компенсацияЗдание на Абельмана входит в архитектурный комплекс памятника - усадьбы Фёдоровских. Дом начала 20 века горел несколько раз. Если 10 лет назад все обошлось, то последний пожар вынес дому приговор.Александр Сыпченко:- Именно в этом месте согласно заключению следователей случилось возгорание, дом с деревянными перекрытиями был полностью уничтожен пламенем. Невооруженным взглядом видно, что проживать здесь сейчас невозможно, но не смотря на все это платежки людям приходят до сих пор.В самом незавидном положении Мария Земляникина. У нее - ипотека на двушку в этом доме, женщина оформила ее всего 3 года назад. Квартира ценой 850 тысяч, пусть и такая казалось выгодным приобретением. Сейчас сумма долга составляет 300 тысяч рублей. Впрочем, даже после погашения кредита жить Марине все равно будет негде. Вся надежда - на помощь и понимание властей.Мария Земляникина, бывшая жительница дома №86 по ул. Абельмана:- Обещали, что помогут разобраться с этой ситуацией. В итоге они сказали, что нам за Вас выплатить ее, ну то есть это ваши проблемы, разбирайтесь сами. Страховая отказывает, он аргументирует это тем что, якобы стены и потолок стоят, пострадал только косметический ремонт.В администрации города заявляют. Бывшие жильцы дома на Абельмана без жилья не останутся. И хотя своих средств на выплаты компенсаций в бюджете нет, но областная казна такими финансами располагает. Договоренность уже достигнута и вопрос может быть улажен уже в этом месяце.Екатерина Даневская, начальник управления по экономической политике администрации города Коврова:- В районе 16 миллионов на выкуп 7 жилых помещений, поскольку в доме 8 жилых квартир, одна квартира является муниципальной собственностью, жители живут там по договору соцнайма и им по жилищному кодексу необходимо предоставить жилое помещение.Завалы на месте пожара до сих пор не расчищены. Чиновники заявляют, объект культурного наследия возможно будет реконструирован. Но первоочередной задачей было и остается помочь людям.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"