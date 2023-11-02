Власти Коврова не торопятся расселять сгоревший дом на улице Абельмана
Бывшие жильцы - больше...
Власти Коврова не торопятся расселять сгоревший дом на улице Абельмана
Бывшие жильцы - больше двадцати погорельцев - уже год мыкаются по съемным квартирам в надежде, что про них вспомнят. Подробности - у Александра Сыпченко
Погорельцы с улицы Абельмана все еще приходят в себя после страшного пожара. Огонь уничтожил 8 квартир, отняв у них всё, что было - мебель, бытовую технику, одежду. Трагедия случилась ровно год назад. Но люди до сих пор вынуждены ютиться у родственников и по общежитиям. Чиновники умыли руки, вздыхают погорельцы.
Анна Байдина, бывшая жительница дома №86 по ул. Абельмана:
- Нам сказали, что в очередной раз Вам отказали. Спросили на каких основаниях, ну что у области нет денег, якобы они еще не расселили оставшееся жилья. Я говорю нам как-то можно получить отказ о выкупе, нам куда-то надо обратиться. Нам пояснили, что нет мы не можем и на это право мы не имеем.
Администрация арендовала для погорельцев временное жилье, а должна была - и выкупить сгоревшее, рассказывают люди. Многие из них уже потеряли всякую надежду вновь обрести свою крышу над головой.
Ирина Гаврушенко, бывшая жительница дома №86 по ул. Абельмана:
- Комиссия была после пожара, сказала у вас тут вообще ничего не пострадало, можно жить. Высушите мебель и так далее, все.
Ирина Туйкова, бывшая жительница дома №86 по ул. Абельмана:
- Туда мы слишком много вложили, мы сделали 2 капитальных ремонта, там полностью было сделано от и до. Вся квартира погорела, нам компенсацию не дали, сказали нам не положена эта компенсация
Здание на Абельмана входит в архитектурный комплекс памятника - усадьбы Фёдоровских. Дом начала 20 века горел несколько раз. Если 10 лет назад все обошлось, то последний пожар вынес дому приговор.
Александр Сыпченко:
- Именно в этом месте согласно заключению следователей случилось возгорание, дом с деревянными перекрытиями был полностью уничтожен пламенем. Невооруженным взглядом видно, что проживать здесь сейчас невозможно, но не смотря на все это платежки людям приходят до сих пор.
В самом незавидном положении Мария Земляникина. У нее - ипотека на двушку в этом доме, женщина оформила ее всего 3 года назад. Квартира ценой 850 тысяч, пусть и такая казалось выгодным приобретением. Сейчас сумма долга составляет 300 тысяч рублей. Впрочем, даже после погашения кредита жить Марине все равно будет негде. Вся надежда - на помощь и понимание властей.
Мария Земляникина, бывшая жительница дома №86 по ул. Абельмана:
- Обещали, что помогут разобраться с этой ситуацией. В итоге они сказали, что нам за Вас выплатить ее, ну то есть это ваши проблемы, разбирайтесь сами. Страховая отказывает, он аргументирует это тем что, якобы стены и потолок стоят, пострадал только косметический ремонт.
В администрации города заявляют. Бывшие жильцы дома на Абельмана без жилья не останутся. И хотя своих средств на выплаты компенсаций в бюджете нет, но областная казна такими финансами располагает. Договоренность уже достигнута и вопрос может быть улажен уже в этом месяце.
Екатерина Даневская, начальник управления по экономической политике администрации города Коврова:
- В районе 16 миллионов на выкуп 7 жилых помещений, поскольку в доме 8 жилых квартир, одна квартира является муниципальной собственностью, жители живут там по договору соцнайма и им по жилищному кодексу необходимо предоставить жилое помещение.
Завалы на месте пожара до сих пор не расчищены. Чиновники заявляют, объект культурного наследия возможно будет реконструирован. Но первоочередной задачей было и остается помочь людям.
Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"