Во Владимире можно получить качественную и современную урологическую помощь В Клинике медицинских...

Во Владимире можно получить качественную и современную урологическую помощьВ Клинике медицинских экспертиз проводят малоинвазивное лечение. Клиника предлагает пациентам эксклюзивную возможность - дробление одиночных и множественных камней в почках лазером без проколов.Без разреза. С помощью лазера и уретерореноскопа в течение часа врачи дробят камень в почке или мочеточнике. Методика создана для деликатной работы с тканями, а современное оборудование дает возможность проводить сложные операции. Врачи Клиники медицинских экспертиз вышли на новый уровень помощи больным с мочекаменной болезнью.Артём Абрамян, врач-уролог Клиники медицинских экспертиз:- Благодаря тому, что мы применяем лазерные технологии мы можем использовать небольших размеров инструменты, который мы эндоскопически проводим в мочевыводящие пути. Можем дробить камни, можем убирать опухоль. Это позволяет раньше восстанавливаться пациенту после операции, быстрее трудоспособность свою восстановить, уменьшать болевые синдромы, кровотечения.Новые методики лечения помогают пациенту быстрее восстановиться. Уже через день-два он полностью трудоспособен. По словам завотделением урологии Клиники медицинских экспертиз, 70 процентов пациентов обращаются с проблемами в мочевыводящей системе.Андрей Смирнов, заведующий урологическим отделением стационара Клиники медицинских экспертиз:- Раньше в каких-то ситуациях приходилось выполнять вплоть до удаления почек, сейчас нам удается почки спасти и создать комфортные условия жизни людям.В Клинике медицинских экспертиз качественно оказывают все виды современной урологической помощи. Здесь также можно пройти весь цикл лечения и обследования в одном месте. Пребывание пациента проходит в комфортабельной палате со всеми удобствами. Группу тяжелых больных "помогает ставить на ноги" отделение реанимации. Оно оснащено по последнему слову техники.Клиника медицинских экспертиз Владимир, Б. Московская, 79