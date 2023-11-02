В областном центре 1 ноября состоялся форум «Женщины бизнеса в развитии региона».

В областном центре 1 ноября состоялся форум «Женщины бизнеса в развитии региона». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Мероприятие проходило в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и объединило представителей органов власти и бизнес-сообщества. Событие включало в себя пленарное заседание с выступлениями экспертов, а также дискуссии и мастер-классы.Как подчеркнули участники форума, женщины играют в российском бизнесе всё более значимую роль. «Сегодня их доля в структуре составляет около 40 процентов. Владимирская область – в общем тренде», – говорится в сообщении пресс-службы.Исполняющий обязанности губернатора 33-го региона Александр Ремига отметил, что представительницы прекрасного пола представлены практически во всех сферах предпринимательства, и выразил готовность поддерживать развитие женского бизнеса.