Юные хоккеисты смогут заниматься любимым спортом в ледовом дворце «Полярис» после его открытия.

Юные хоккеисты смогут заниматься любимым спортом в ледовом дворце «Полярис» после его открытия.По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, во дворце будет тренироваться команда «Руссичи» - на них возлагают большие надежды, поэтому стоит обеспечить им комфортные условия. На базе Поляриса планируется открыть областную хоккейную школу, А также увеличить количество зрительных мест. Это подогреет интерес болельщиков и повысит ответственность ребят. Также открытие дворца позволит уменьшить нагрузку ледового комплекса «Владимир», где на данный момент проводятся занятия для фигуристов и массовые катания.Напомним, что в марте 2019 года «Полярис» был закрыт из-за прекращения материальной поддержки из областного фонда. Возобновление работы ледовой арены после ремонта планировалось на 1 сентября 2023 года, но из-за трудностей с поставками зарубежного оборудования оно было перенесено на ноябрь того же года.