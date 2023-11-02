Теперь оно работает на базе владимирской Городской больницы №6. Отделение рассчитано на пациентов старшей возрастной группы (60+), там установили 15 коек. Об этом сообщает пресс-служба

Теперь оно работает на базе владимирской Городской больницы №6. Отделение рассчитано на пациентов старшей возрастной группы (60+), там установили 15 коек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава области. Деньги на капитальный ремонт гериатрического отделения были выделены из областного бюджета – 2,9 миллионов рублей. Еще 2,6 миллиона пошли на покупку 33 единиц оборудования. Гериатрия – область медицины,