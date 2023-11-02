Владимирская область успешно защитила в Минспорта РФ проект нового многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, который планируется возвести на улице Лакина региональной столицы.

Владимирская область успешно защитила в Минспорта РФ проект нового многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, который планируется возвести на улице Лакина региональной столицы. Об этом губернатор Александр Авдеев рассказал в своём .На конкурсный отбор по программе государственно-частного партнёрства было представлено более 40 проектов, а прошли всего 16. В строительство спортивного объекта во Владимире инвестор вложит 236 млн рублей, ещё 189 млн поступят из федеральной казны, а 33 млн рублей даст область.В спорткомплексе, рассчитанном на 300 посетителей, можно будет круглогодично заниматься пляжными видами спорта. Проектом здесь предусмотрены крытые теннисные корты, футбольные поля, бассейны, зал для фитнеса, кафе и многое другое.«Рассчитываем воплотить проект в 2024–2025 гг.», – написал Александр Авдеев.