Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс планируют построить на улице Лакина. В нем смогут одновременно заниматься спортом 300 человек. Об этом рассказал Александр Авдеев в

Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс планируют построить на улице Лакина. В нем смогут одновременно заниматься спортом 300 человек. Об этом рассказал Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что во Владимирской области до сих пор нет объектов для круглогодичных занятий пляжными игровыми видами спорта. Поэтому был придуман этот проект. Из поста в телеграм-канале «Авдеев. О важном» В