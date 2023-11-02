Во Владимире стартует межрегиональный историко-патриотический форум «Благодарная Россия» Во...

Во Владимире стартует межрегиональный историко-патриотический форум «Благодарная Россия»Во Владимире сегодня стартует межрегиональный историко-патриотический форум «Благодарная Россия», приуроченный ко Дню народного единства.Участвуют 40 делегатов из Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Орловской, Тверской и Тамбовской областей. Это специалисты и эксперты по вопросам межнациональных и молодёжных проблем. Участники поделятся друг с другом лучшими практиками по популяризации и сохранению историко-культурного наследия и патриотического воспитания среди молодежи. 4 ноября они примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к усыпальнице князя Дмитрия Пожарского в Суздале.