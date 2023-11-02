Во Владимирской области ликвидирован очаг ньюкаслской болезни птиц. В связи с ликвидацией...

Во Владимирской области ликвидирован очаг ньюкаслской болезни птиц.В связи с ликвидацией эпизоотического очага ньюкаслской болезни птиц приказом инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области от отменен карантин на территории птицеводческого объекта ЛПХ, расположенного в поселке Иванищи, сообщила пресс-служба администрации Гусь-Хрустального района.Напомним, в октябре поселок Иванищи был объявлен угрожаемой зоной по ньюкаслской болезни.Болезнь Ньюкасла (псевдочума, азиатская птичья чума, пневмоэнцефалит) – это серьезное инфекционное заболевание, поражающее внутренние органы, нервную и дыхательную системы. Возбудителем болезни является парамиксовирус PMV-1, характеризующийся большим количеством непохожих друг на друга штаммов.Фото: pxfuel.com