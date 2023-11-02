Во Владимирской области ликвидирована стоянка, устроенная на землях, отведенных под...

Во Владимирской области ликвидирована стоянка, устроенная на землях, отведенных под сады.Суздальской межрайонной прокуратурой установлено, что одним из собственников на участке для садоводства была размещена стоянка автотранспортных средств. Кроме того, выявлены факты загрязнения земель, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В суд было направлено исковое заявление об обязании собственника привести участки в надлежащее состояние: демонтировать асфальтовое покрытие и ремонтную яму, произвести рекультивацию нарушенных земель.Напомним, что в сентябре 2020 года Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка по публикации «Под Владимиром выросла свалка бытовых отходов», в ходе которой установлено, что площадь земли, на которой складировались строительные отходы, составляла около 8300 кв. м. При этом материалами проверки подтверждалось, что образование выявленного несанкционированного места размещения отходов началось с 2018 года."Вести" также сообщали, что вступило в силу решение Суздальского районного суда от 24 августа 2021 года, которым удовлетворен иск Владимирского природоохранного прокурора. И М.А. Манукян был обязан разработать проект рекультивации земельных участков, расположенных в границах поселка Боголюбово, и провести соответствующие работы.Но в связи с длительным неисполнением решения суда собственник земли неоднократно привлекался к административной ответственности. Из-за чего прокурором вносились представления руководителю Управления ФССП по Владимирской области.Сейчас автостоянка демонтирована, на участок завезён грунт для улучшения качества плодородного слоя почвы.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.