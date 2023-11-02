Против генерального и коммерческого директоров одного из предприятий Владимирской области возбуждено уголовное дело.

Против генерального и коммерческого директоров одного из предприятий Владимирской области возбуждено уголовное дело. Мужчин обвиняют в организации производства контрафактной обуви. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что фирма выпускала продукцию своей марки, однако в одном из цехов трудились мигранты, которые делали кроссовки под известными мировыми брендами. "Левый" товар сбывался в Московской области.Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, нелегальная деятельность была пресечена совместными усилиями полиции, ФСБ и Росгвардии. В настоящий момент начальники предприятия находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.