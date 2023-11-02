Перед судом предстанет житель Коврова. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, в результате которого пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, а также в повторном управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Перед судом предстанет житель Коврова. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, в результате которого пассажирка получила тяжкие телесные повреждения, а также в повторном управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Фигурант ранее был лишён прав за пьяное вождение, однако осенней ночью 2021 года снова выпил и сел за руль своей иномарки. Гражданин поехал по городу и взял с собой жену.На улице Комсомольской обвиняемый превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожный столб. Во время столкновения супруга вылетела на трассу и получила тяжёлые травмы.«Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду», – говорится в сообщении ведомства.