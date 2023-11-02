Во Владимирской области пожарные спасли двух мужчин.
Возгорание произошло сегодня в жилом доме на...
Во Владимирской области пожарные спасли двух мужчин.
Возгорание произошло сегодня в жилом доме на четыре квартиры на улице Дегтярева в Коврове.
Когда пожарные прибыли к месту вызова, в одной из комнат горели мебель, имущество и внутренняя отделка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Звенья газодымозащитной службы обнаружили внутри двух мужчин. Их передали врачам "Скорой помощи". Пострадавшие госпитализированы.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.