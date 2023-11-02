В октябре 2023 года в роддомах Владимирской области появились на свет 767 малышей.

В октябре 2023 года в роддомах Владимирской области появились на свет 767 малышей. Такой информацией поделилась регионального правительства.В частности, специалисты Областного перинатального центра помогли родиться 306 детям. В стенах медучреждения свой первый самостоятельный вдох сделали 142 девочки и 164 мальчика. 42 ребёнка оказались недоношенными. Кроме того, в семи владимирских семьях молодые мамы испытали особую радость: у них появились двойни.Отмечается, что 46% рожениц впервые ощутили счастье материнства. Ещё 31% женщин родили второго ребёнка.В пресс-службе правительства напоминают, что с октября 2023 года в 33-м регионе выдаются подарки для новорождённых или денежная компенсация.