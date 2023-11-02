Владимирская мэрия официально утвердила рыночную стоимость квадратного метра жилья перед ростом процента по ипотеке.

Владимирская мэрия официально утвердила рыночную стоимость квадратного метра жилья перед ростом процента по ипотеке.В четвертом квартале 2023 года, с октября по декабрь, стоимость квадратного метра составит 82 418 рублей, что больше на 1232 рубля в сравнении с третьим кварталом. К слову, в прошлом году эта сумма составляла 71,5 тысяч рублей, на 12 процентов меньше.Напомним, что установление средней рыночной стоимости необходимо для признания граждан малоимущими для предоставления им жилья по договорам соцнайма, строительства и приобретения жилья за счёт городского или областного бюджетов, а также для расчёта размера пособий на приобретения жилого помещения.