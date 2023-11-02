46% из них – первенцы. Вторыми детьми в семье стали 31% новорожденных, а третьими и дальше – 23% малышей, сообщили в правительстве. Конкретно в областном перинатальном центре за октябрь

46% из них – первенцы. Вторыми детьми в семье стали 31% новорожденных, а третьими и дальше – 23% малышей, сообщили в правительстве. Конкретно в областном перинатальном центре за октябрь родилось больше мальчиков (164 ребенка), чем девочек (142 ребенка). Месяц был богат на двойни – они появились на свет в 7 семьях. Из всех этих детишек 42