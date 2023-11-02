Во Владимирскую область поступила вторая крупная партия вакцины против гриппа
Во Владимирскую...
Во Владимирскую область поступила вторая крупная партия вакцины против гриппа
Во Владимирскую область поступила вторая крупная партия вакцины против гриппа - больше двухсот пятидесяти тысяч доз. Как обстоит ситуация с заболеваемостью и можно ли говорить о новой волне коронавируса? Расскажет Мария Городская.
- Все вакцины для людей старше 18-ти лет.
Медсестра пятой горбольницы показывает, какими вакцинами сейчас прививают жителей областного центра. Хватит всем - новая партия поступила в начале этой недели. Популярностью пользуются "Совигрипп" и "Конвасел" - это новая вакцина от ковида.
Ирина Шагина, медсестра процедурного кабинета клинической больницы №5 г.Владимира:
- Они решают этот вопрос только с доктором. Ну и своё желание. Мы им не советуем. Они приходят уже после осмотра врача и мы выполняем назначение врача.
Ковид стал сезонным наравне с гриппом. И в стране в 72-х регионах зафиксировали резкий скачок заболеваемости. По данным сайта "Стопкоронавирус", в нашей области за прошедшую неделю выявлено 146 случаев заражения, выписаны 156 человек, 12 госпитализированы. Но по словам Валентины Шумовой, в областном центре с ковидом ситуация пока спокойная. Больше беспокоит именно "гриппозный" всплеск.
Валентина Шумова, заведующая территориальной поликлиникой клинической больницы №5 г.Владимира:
- Мы отмечаем повышение количества вызовов практически в 2 раза по сравнению с прошлой неделей лихорадящих пациентов, которые обращаются с симптомами гриппа. Пока у нас ещё есть время, мы прививаться от гриппа можем ещё в течение ещё ближайших шести недель.
Вакцина "Ультрикс" - для беременных, "Совигрипп" - для всех остальных. В ней три антигена вируса гриппа и дополнительный иммуностимулятор, для защиты и от других инфекций.
Василий:
- Потому что болеть нельзя сейчас. Как бы вообще сейчас не болею, каждую зиму проверено.
Но всё же прививаться сейчас рекомендуют и от коронавирусной инфекции, особенно тем, кто в группе риска: это люди с хроническими, особенно - сердечными и легочными патологиями, и с онкологией.
Для выработки коллективного иммунитета (и от ковида, и от гриппа) нужно вакцинировать минимум 60 процентов населения. Во Владимире прививки от гриппа сделали больше пятнадцати тысяч человек.
Мария Городская, Андрей Синягин "Вести-Владимир"