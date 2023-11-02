Во Владимирскую область поступила вторая крупная партия вакцины против гриппа Во Владимирскую...

Во Владимирскую область поступила вторая крупная партия вакцины против гриппаВо Владимирскую область поступила вторая крупная партия вакцины против гриппа - больше двухсот пятидесяти тысяч доз. Как обстоит ситуация с заболеваемостью и можно ли говорить о новой волне коронавируса? Расскажет Мария Городская.- Все вакцины для людей старше 18-ти лет.Медсестра пятой горбольницы показывает, какими вакцинами сейчас прививают жителей областного центра. Хватит всем - новая партия поступила в начале этой недели. Популярностью пользуются "Совигрипп" и "Конвасел" - это новая вакцина от ковида.Ирина Шагина, медсестра процедурного кабинета клинической больницы №5 г.Владимира:- Они решают этот вопрос только с доктором. Ну и своё желание. Мы им не советуем. Они приходят уже после осмотра врача и мы выполняем назначение врача.Ковид стал сезонным наравне с гриппом. И в стране в 72-х регионах зафиксировали резкий скачок заболеваемости. По данным сайта "Стопкоронавирус", в нашей области за прошедшую неделю выявлено 146 случаев заражения, выписаны 156 человек, 12 госпитализированы. Но по словам Валентины Шумовой, в областном центре с ковидом ситуация пока спокойная. Больше беспокоит именно "гриппозный" всплеск.Валентина Шумова, заведующая территориальной поликлиникой клинической больницы №5 г.Владимира:- Мы отмечаем повышение количества вызовов практически в 2 раза по сравнению с прошлой неделей лихорадящих пациентов, которые обращаются с симптомами гриппа. Пока у нас ещё есть время, мы прививаться от гриппа можем ещё в течение ещё ближайших шести недель.Вакцина "Ультрикс" - для беременных, "Совигрипп" - для всех остальных. В ней три антигена вируса гриппа и дополнительный иммуностимулятор, для защиты и от других инфекций.Василий:- Потому что болеть нельзя сейчас. Как бы вообще сейчас не болею, каждую зиму проверено.Но всё же прививаться сейчас рекомендуют и от коронавирусной инфекции, особенно тем, кто в группе риска: это люди с хроническими, особенно - сердечными и легочными патологиями, и с онкологией.Для выработки коллективного иммунитета (и от ковида, и от гриппа) нужно вакцинировать минимум 60 процентов населения. Во Владимире прививки от гриппа сделали больше пятнадцати тысяч человек.Мария Городская, Андрей Синягин "Вести-Владимир"