За избиение посетителей бара во Владимирской области трое хулиганов заплатят полтора миллиона...

За избиение посетителей бара во Владимирской области трое хулиганов заплатят полтора миллиона рублей.Александровским горсудом установлено, что днём 18 мая один из осужденных в пивном баре навязчиво стал угощать постороннего посетителя заведения сухариками. Получив отказ, злоумышленники вытащили молодого человека на улицу. И втроем избили его и его товарища руками ногами и автомобильной щёткой, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Поскольку потерпевшие отделались только кровоподтеками и ссадинами, виновным суд назначил по 500 тысяч рублей каждому.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com/en