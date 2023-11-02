Где жить, если дом признают аварийным? Этим вопросом озадачена Марина Черепкова. После выхода репортажа “Шестого канала” дом в селе Лемешки, где проживает женщина, осмотрела жилищная

Где жить, если дом признают аварийным? Этим вопросом озадачена Марина Черепкова. После выхода репортажа “Шестого канала” дом в селе Лемешки, где проживает женщина, осмотрела жилищная инспекция. Напомним, в частном доме два этажа, юридически он разделен на две квартиры. Марина живет наверху. Цокольный этаж буквально затрещал по швам – появились глубокие трещины. Владелец полуподвального помещения в