Шоумен Рустам Солнцев рассказал о лицах нетрадиционной сексуальной ориентации на проекте Дом-2. По словам звезды телестройки, каждый второй мужчина на шоу, скорее всего, гей.

Шоумен Рустам Солнцев рассказал о лицах нетрадиционнойсексуальной ориентации на проекте "Дом-2". По словам звезды телестройки, каждыйвторой мужчина на шоу, скорее всего, гей."То, что я вижу сейчас, – это бесконечные сладкие рожи. Сладкиеморды, которые там висят", – высказался Рустам Солнцев в интервью "Дни.ру".Скандальная знаменитость отметила, что некоторые молодыелюди на телестройке выглядят как актеры эротических фильмов для гомосексуалов. "Прямобери каждого из них, и они прямо без подготовки будут давать себя… терзать. Этобудет что-то типа Панина", – рассудил шоумен.43-летний Рустам Солнцев не стал скрывать, что, будучизначительно моложе, вступал в интимные отношения и с мужчинами, и женщинами. Однакона секс у него был только с представительницами прекрасногопола. "С кем-нибудь там останусь наедине – уже титьки целую", – вспоминаетэкс-житель телестройки.26 Июл 2019 в 11:35 PDTПосле Солнцев прокомментировалслухи об эпидемии венерических болезней на . "Если они там сексом изанимаются, все такие красивые между собой, то те заболевания, которые могут бытьи которые были при мне в мою бытность там, то они все носят очень легкий характер,которые можно вылечить одной таблеткой. Ничего серьезного нет", – сказал Рустам Солнцев.Бывший житель телестройки отметил, что каждые три месяца проходитисследования на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) и сдает биохимическийанализ крови. По уверению шоумена, он "здоров как бык".