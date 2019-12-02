Шоумен Рустам Солнцев рассказал о лицах нетрадиционной
сексуальной ориентации на проекте Дом-2. По словам звезды телестройки, каждый
второй мужчина на шоу, скорее всего, гей.
Шоумен Рустам Солнцев рассказал о лицах нетрадиционной
сексуальной ориентации на проекте "Дом-2". По словам звезды телестройки, каждый
второй мужчина на шоу, скорее всего, гей.
"То, что я вижу сейчас, – это бесконечные сладкие рожи. Сладкие
морды, которые там висят", – высказался Рустам Солнцев в интервью "Дни.ру".
Скандальная знаменитость отметила, что некоторые молодые
люди на телестройке выглядят как актеры эротических фильмов для гомосексуалов. "Прямо
бери каждого из них, и они прямо без подготовки будут давать себя… терзать. Это
будет что-то типа Панина", – рассудил шоумен.
43-летний Рустам Солнцев не стал скрывать, что, будучи
значительно моложе, вступал в интимные отношения и с мужчинами, и женщинами. Однако
на секс у него был только с представительницами прекрасного
пола. "С кем-нибудь там останусь наедине – уже титьки целую", – вспоминает
экс-житель телестройки.
26 Июл 2019 в 11:35 PDT
После Солнцев прокомментировал
слухи об эпидемии венерических болезней на . "Если они там сексом и
занимаются, все такие красивые между собой, то те заболевания, которые могут быть
и которые были при мне в мою бытность там, то они все носят очень легкий характер,
которые можно вылечить одной таблеткой. Ничего серьезного нет", – сказал Рустам Солнцев.
Бывший житель телестройки отметил, что каждые три месяца проходит
исследования на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) и сдает биохимический
анализ крови. По уверению шоумена, он "здоров как бык".