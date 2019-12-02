Бывший президент Украины Петр Порошенко поплатился за свои резкие заявления. Политика, который последние годы выглядит все хуже и хуже, неожиданно вывели на чистую воду.

Бывший президент Украины Петр Порошенко поплатился за свои резкие заявления. Политика, который последние годы выглядит все хуже и хуже, неожиданно вывели на чистую воду.Международная солидарность с Украиной ослабла, заявилнакануне Порошенко. По его мнению, новые власти страны боятся Владимира Путина.Себя экс-президент назвал политиком, который помог Киеву "соскочить скрючка" Москвы.Слова Порошенко вызвали недоумение у блогеров и экспертов.По их мнению, бывший глава государства сознательно не упомянул правду о томположении, в которое Украина скатилась за пять его президентства. "Про то,что страна теперь сидит на игле МВФ, 25-процентный, разумеется, ничего несказал", – возмущается телеграм-канал "Запрещенная Украина".Авторы также напомнили, что Порошенко так и не удосужилсярешить проблемы отопления. "Человек видит благо там, где его нет вообще.Пора завязывать. Дальше бреда будет еще больше. Надеемся, что ему подскажут",– резюмировали авторы.Имя экс-президента фигурирует в 13 уголовных расследованиях.Пока в качестве свидетеля. Бывший глава Харьковской области Михаил Добкинпризвал не церемониться с политиком. Он предложил провести репрессии противпрежнего руководства страны. Первой их жертвой должен стать .Вместе с бывшим президентом за свои деяния должны ответитьАлександр Турчинов, возглавлявший Совет национальной безопасности и обороны, иэкс-спикер Верховной рады Андрей Парубий."Необходимо на месяц-два, максимум три ввести встране военное положение и по законам военного времени на центральной площади,там, где пролилась первая кровь, повесить, Турчинова..." –заявил Добкин в эфире на ТВ.Единственное что меня интересует в украинской политике в настоящее время, это когда посадят Порошенко?Все остальное потом.— Киевский ���� (@Kieffskiy)