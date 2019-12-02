Бывший президент Украины Петр Порошенко поплатился за свои резкие заявления. Политика, который последние годы выглядит все хуже и хуже, неожиданно вывели на чистую воду.
Бывший президент Украины Петр Порошенко поплатился за свои резкие заявления. Политика, который последние годы выглядит все хуже и хуже, неожиданно вывели на чистую воду.
Международная солидарность с Украиной ослабла, заявил
накануне Порошенко. По его мнению, новые власти страны боятся Владимира Путина.
Себя экс-президент назвал политиком, который помог Киеву "соскочить с
крючка" Москвы.
Слова Порошенко вызвали недоумение у блогеров и экспертов.
По их мнению, бывший глава государства сознательно не упомянул правду о том
положении, в которое Украина скатилась за пять его президентства. "Про то,
что страна теперь сидит на игле МВФ, 25-процентный, разумеется, ничего не
сказал", – возмущается телеграм-канал "Запрещенная Украина".
Авторы также напомнили, что Порошенко так и не удосужился
решить проблемы отопления. "Человек видит благо там, где его нет вообще.
Пора завязывать. Дальше бреда будет еще больше. Надеемся, что ему подскажут",
– резюмировали авторы.
Имя экс-президента фигурирует в 13 уголовных расследованиях.
Пока в качестве свидетеля. Бывший глава Харьковской области Михаил Добкин
призвал не церемониться с политиком. Он предложил провести репрессии против
прежнего руководства страны. Первой их жертвой должен стать .
Вместе с бывшим президентом за свои деяния должны ответить
Александр Турчинов, возглавлявший Совет национальной безопасности и обороны, и
экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий.
"Необходимо на месяц-два, максимум три ввести в
стране военное положение и по законам военного времени на центральной площади,
там, где пролилась первая кровь, повесить, Турчинова..." –
заявил Добкин в эфире на ТВ.
Единственное что меня интересует в украинской политике в настоящее время, это когда посадят Порошенко?
Все остальное потом.
— Киевский ���� (@Kieffskiy)