2 декабря 1991 года рабочий посёлок Владимир-З0 изменил свой статус. Он стал официально называться город Радужный Владимирской области.

2 декабря 1991 года рабочий посёлок Владимир-З0 изменил свой статус. Он стал официально называться город Радужный Владимирской области. Посёлок при Опытно-конструкторском бюро «Радуга» по решению Министерства обороны начал формироваться в 1971 году. Сегодня поселение именуется Закрытое территориальное образование Радужный. Город необычен своей застройкой: вместо улиц – в нём кварталы. Такая планировка не даёт выхлопным газам скапливаться возле домой. Возможно, это является одной из причин того, что на протяжении многих лет Радужный остаётся единственным муниципалитетом на территории 33-го региона с положительной демографией: здесь рождаемость превышает смертность. Население ЗАТО Радужный –около 18,5 тысяч жителей.Валерий СкорбилинФото портала