Совсем немного осталось до встречи Путина и Зеленского в Париже. Разговор наедине. Кремль, тем не менее, не подтверждает, так что беседа может пройти и на четверых - в присутствии лидеров Франции и Германии Макрона и Меркель. Заявленные темы - Донбасс и газ.

Совсем немного осталось до встречи Путина и Зеленского в Париже. Разговор наедине. Кремль, тем не менее, не подтверждает, так что беседа может пройти и на четверых — в присутствии лидеров Франции и Германии Макрона и Меркель. Заявленные темы — Донбасс и газ. Сверхожиданий нет, поскольку позиция у Зеленского противоречива, а запас его политической прочности у себя дома тает. По крайней мере, данные, которые опубликовал недавно Киевский международный институт социологии, показывают, что рейтинг поддержки Зеленского на Украине с начала осени рухнул аж на 21% и сейчас — 52% — у психологически важной отметки в 50, которую пробить при сохранении такой динамики вниз можно будет очень скоро.По оценкам другой социологической службы Украины — "Фонда демократических инициатив" — перелом уже произошел и в ощущениях того, в правильном ли направлении движется страна. Если в августе более половины украинцев считали, что в правильном, то сейчас таких — лишь 36%. И чуть больше тех, кто откровенно считает, что Украина движется неправильным курсом, — 39%. То есть разочарование налицо.Если новая власть и дальше будет слабеть, то уже скоро ей невозможно будет проводить хоть какую-то линию, и она полностью сдастся агрессивному меньшинству националистов — силе, которая будет рулить при согласии молчаливого большинства.Тем временем страну ждет непопулярная у народа распродажа земли как последнего национального ресурса, а то немногое, что еще осталось от украинской промышленности, тоже распродается. Встряхнулись в Киеве из-за того, что китайское компании подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку на покупку более 50% акций знаменитой еще с советских времен авиамоторостроительной компании "Мотор Сич", что в Запорожье, и то с подачи американцев. Китай хочет купить "Мотор Сич" и вложиться в развитие технологий на его базе. Американцам это не нравится, потому что китайцы, кроме всего прочего, сотрудничают с Россией.Самим американцам завод не нужен, как и украинские технологии, но работает убийственная логика ревнивца: "так не доставайся же ты никому!" Пусть загнется на Украине завод, но и Китай его не получит. Украину США предупреждают жестко, вплоть до санкций, если "Мотор Сич" станет преимущественно китайским. Вряд ли в этих условиях Киев ослушается, ведь так и работает страна на внешнем управлении.Тот же эффект наблюдаем и в газовых переговорах Украины с Россией. Американцам нужно устроить кризис, пусть даже за счет репутации Украины и даже за счет украинцев, которые просто-напросто перестанут получать газ по российской трубе. Вот уже декабрь, а контракта ни на прямые поставки российского газа на Украину, ни на транзит через ее территорию нет. На Украине нет даже компании, с которой нужно заключать контракт на прокачку в Европу. Она все еще не выделена окончательно из "Нафтогаза". И никто с этим не спешит.Россия занимает гибкую позицию, но все ее предложения отвергаются. Понятно, что без контракта прокачка в Европу от нас через Украину прекратится. Никто в Москве нелегальной контрабандой заниматься не собирается. Так что без контракта газовый вентиль с нашей стороны неминуемо будет перекрыт, даже если кто-то станет вопить.