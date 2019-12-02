Полтора месяца назад Анастасия Решетова впервые стала мамой. После родов она поставила себе единственную цель – похудеть.

Полтора месяца назад Анастасия Решетова впервые стала мамой. После родов она поставила себе единственную цель – похудеть.Как оказалась, возлюбленная рэпера Тимати уже может похвастаться первыми результатами. Причем, достичь его за такой короткий срок было задачей не из легких.Накануне бизнесвумен опубликовала в Сторис в своем Инстаграм-аккаунте видео. На нем она демонстрирует свое новое тонирование волос, отметив, что она, наконец, довольна своим цветом.Но ухоженная грива светской львицы далеко не единственное, что привлекает внимание на этой записи. Для похода к стилисту Решетова выбрала крайне соблазнительный наряд: черная прозрачная кофта и леггинсы коричневого цвета.Благодаря такому откровенному аутфиту, фолловеры смогли во всей красе оценить фигуру Анастасии. Оказалось, что новоиспеченная мамочка может смело похвастаться тонкостью талии и стройностью ног.30 Ноя 2019 в 6:14 PSTРанее, избранница Тимати поделилась в своем Инстаграме печальной новостью. У их с продюсером сына начался период больных животиков и прочих естественных и неизбежных процессов младенчества. Поэтому сейчас она почти все свое время проводит с малышом.