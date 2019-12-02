Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на 40% территории России в декабре установится нехарактерно тёплая для этого времени года погода.

В частности, это затронет Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа и часть Сибири. Теплее климатической нормы будет в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Твери, Пскове, Казани, Перми, Самаре, Екатеринбурге, Омске, Челябинске, Томске, Барнауле, Новосибирске, а также на Таймыре и Ямале.При этом погода ожидается неоднородная и неустойчивая по всей территории страны, синоптик прогнозирует скачкообразные изменения температуры. Избытка осадков стоит ждать в Кемерово, Барнауле, Томской области, Красноярске, Иркутске, на севере Западной Сибири, Обской губе, Ямале, Таймыре.Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимняя погода в столице сохранится недолго. В первые зимние дни в городе будет лёгкий морозец и гололедица, дневная температура установится в районе 1–3 градусов ниже нуля, ночью опустится чуть ниже. Ожидается небольшой снег. Но уже к середине недели температура поднимется до плюс 2–3 градусов, возможны небольшие осадки.