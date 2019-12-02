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<a href="https://33live.ru/novosti/02-12-2019-baba-s-yajcami-byvshij-lyubovnik-otreagiroval-na-udar-borodinoj-po-bolnomu-mestu.html" target="_blank">Баба с яйцами: бывший любовник отреагировал на удар Бородиной по больному месту</a> - Михаил Терехин и Ксения Бородина расстались несколько лет назад, однако поклонники до сих пор обсуждают эти отношения. Бывший любовник дал интервью, в котором рассказал о романе с ведущей реалити-шоу Дом-2.