Юморист Тимур Батрутдинов вполне серьезно верит в возможность
найти любовь на реалити-шоу. По крайней мере на телепроекте План Б, по словам
артиста, созданы для этого все условия.
Юморист Тимур Батрутдинов вполне серьезно верит в возможность
найти любовь на реалити-шоу. По крайней мере на телепроекте "План Б", по словам
артиста, созданы для этого все условия.
Тимур Батрутдинов не первый раз пробует построить личную
жизнь с помощью участия в телевизионном проекте. В 2015 году юморист стал
главным героем шоу "Холостяк", где за его сердце боролось два десятка девушек.
Участие в популярном проекте не помогло Батрутдинову обрести
настоящие чувства. Победительницей тогда стала Дарья Канануха. Артист и его
избранница успели сходить на несколько свиданий до того, как их общение прервалось
из-за неопрятного эпизода.
"На одном из свиданий
мы сфоткались, так на память. Гляжу в "Инстаграм" у нее фотка: "Вот мы на
свидании с Тимуром, а что было дальше – вас не касается!". Ну и я понял, что
просто шоу продолжается. По сути, ты не был знаком с девушкой до этого, и ты
понимаешь, что ты до сих пор с ней не знаком", – рассказал Тимур Батрутдинов в
интервью ютуб-шоу "А поговорить?".
Тимур признался, что после завершения "Холостяка" он
поддерживает отношения только с одной из участниц. Артист подружился с Галиной Ржаксенской.
Комик не стал отрицать, что "План Б" для него в том числе и
работа. Он получает гонорар за съемки в шоу. Размер заработной платы Тимур
Батрутдинов называть отказался. Между тем, юморист отмечает, что не оставляет
надежны найти любовь в рамках проекта.
"После "Холостяка" я скептически отношусь к поиску любви на
телевидении. "Холостяк" – это мировая франшиза "Warner Bros", было бы глупо
отказываться от такого. Тем более один ты и много девушек. Но все равно, этот
момент: а вдруг? Ну, а вдруг? Ну, правда. Потому что все способы хороши на этой
войне любви. Мне хочется уже найти… закрыть этот гештальт. Каждый раз надеюсь", – сказал Тимур.
Юморист понимает, что потенциальным невестам, он, возможно, неинтересен. Некоторые девушки идут на шоу ради известности и раскрутки
собственных страниц в "Инстаграм".
После комик отметил, что главный для него плюс – это возможность общаться с участницами без камер. "Есть вещи, которые не
скажешь при всех, и это позволяет лучше узнать девушку", – сказал юморист.
По словам Тимура Батрутдинова, некоторые героини забывают о
том, что находятся на телешоу. Участницы воспринимают все близко
к сердцу, поэтому с ними работают психологи.
Напомним, телеведущая Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов
принимают участие в съемках романтического . Ольге предстоит
выбрать мужа, а комику – жену.