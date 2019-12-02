Юморист Тимур Батрутдинов вполне серьезно верит в возможность найти любовь на реалити-шоу. По крайней мере на телепроекте План Б, по словам артиста, созданы для этого все условия.

Юморист Тимур Батрутдинов вполне серьезно верит в возможностьнайти любовь на реалити-шоу. По крайней мере на телепроекте "План Б", по словамартиста, созданы для этого все условия.Тимур Батрутдинов не первый раз пробует построить личнуюжизнь с помощью участия в телевизионном проекте. В 2015 году юморист сталглавным героем шоу "Холостяк", где за его сердце боролось два десятка девушек.Участие в популярном проекте не помогло Батрутдинову обрестинастоящие чувства. Победительницей тогда стала Дарья Канануха. Артист и егоизбранница успели сходить на несколько свиданий до того, как их общение прервалосьиз-за неопрятного эпизода."На одном из свиданиймы сфоткались, так на память. Гляжу в "Инстаграм" у нее фотка: "Вот мы насвидании с Тимуром, а что было дальше – вас не касается!". Ну и я понял, чтопросто шоу продолжается. По сути, ты не был знаком с девушкой до этого, и тыпонимаешь, что ты до сих пор с ней не знаком", – рассказал Тимур Батрутдинов винтервью ютуб-шоу "А поговорить?".Тимур признался, что после завершения "Холостяка" онподдерживает отношения только с одной из участниц. Артист подружился с Галиной Ржаксенской.Комик не стал отрицать, что "План Б" для него в том числе иработа. Он получает гонорар за съемки в шоу. Размер заработной платы ТимурБатрутдинов называть отказался. Между тем, юморист отмечает, что не оставляетнадежны найти любовь в рамках проекта."После "Холостяка" я скептически отношусь к поиску любви нателевидении. "Холостяк" – это мировая франшиза "Warner Bros", было бы глупоотказываться от такого. Тем более один ты и много девушек. Но все равно, этотмомент: а вдруг? Ну, а вдруг? Ну, правда. Потому что все способы хороши на этойвойне любви. Мне хочется уже найти… закрыть этот гештальт. Каждый раз надеюсь", – сказал Тимур.Юморист понимает, что потенциальным невестам, он, возможно, неинтересен. Некоторые девушки идут на шоу ради известности и раскруткисобственных страниц в "Инстаграм".После комик отметил, что главный для него плюс – это возможность общаться с участницами без камер. "Есть вещи, которые нескажешь при всех, и это позволяет лучше узнать девушку", – сказал юморист.По словам Тимура Батрутдинова, некоторые героини забывают отом, что находятся на телешоу. Участницы воспринимают все близкок сердцу, поэтому с ними работают психологи.Напомним, телеведущая Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдиновпринимают участие в съемках романтического . Ольге предстоитвыбрать мужа, а комику – жену.