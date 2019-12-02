Бессмысленная процедура импичмента президента Трампа все еще тянется в США. Бессмысленная потому, что она лишь отравляет в Америке политическую атмосферу и заведомо провалится, поскольку в Сенате, где у Трампа большинство, для успеха затеи им нужно будет набрать две трети голосов.

Автор: Дмитрий КиселёвБессмысленная процедура импичмента президента Трампа все еще тянется в США. Бессмысленная потому, что она лишь отравляет в Америке политическую атмосферу и заведомо провалится, поскольку в Сенате, где у Трампа большинство, для успеха затеи им нужно будет набрать две трети голосов. Пока это выглядит абсолютно нереальным прожектом.Чтобы понять суть происходящего, можно откатиться на три года назад. Тогда ожесточение кандидатов было столь сильным, что вынудило нас предсказать, что ни один из проигравших, будь то Дональд Трамп или Хиллари Клинтон, не готов будет признать свое поражение. Собственно, так оно и получилось.Проигравшие демократы еще до передачи власти стали вставлять будущему президенты палки в колеса, а когда Трамп вступил в должность, обвинили нового президента США в том, что он чуть ли не русский шпион. На полном серьезе запустили против него чуть ли не парализующее расследование. Когда оно с треском провалилось, то затеяли импичмент по пустяковому поводу на тему Украины.Никак не успокоятся и никак не признают, что Трамп — действующий президент. Хотят "свалить" его еще до выборов следующего года, чтобы лишить Трампа шансов на вторую победу. Лозунг – "Вали сейчас, иначе он победит!" Демократия — это когда проигравший на выборах признает поражение. В Америке это уже не так. Опасно для страны и для планеты.Автор: Валентин БогдановДемократы в Конгрессе предъявляют Дональду Трампу ультиматум. Глава Юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер послал президенту письмо, в котором говорится, что Трамп должен решить до следующей пятницы, примет ли он участие в слушаниях. В общем, никакой пощады даже в праздник. В США отмечают День благодарения. А вот сам глава Белого дома традицию нарушать не стал. Помиловал двух индеек. Хлеб и Масло — так зовут этих удачливых птиц.Впрочем, от ножа повара спастись сегодня в США куда легче, чем от главы Комитета по разведки. "К счастью, Хлеб и Масло были выращены в специальных условиях, чтобы всегда оставаться спокойными, а им это еще понадобится, ведь они уже получили повестки от Адама Шифа, который ждет их на слушания в своем подвале. Демократы опять меня обвинят в том, что я слишком мягок с индейкой. Но Хлеб и Масло, должен заметить, в отличие от других свидетелей мы-то действительно встречались с вами. Как необычно", — сказал Трамп.Индейку Трамп не отведал и за праздничным столом — отмечал в походных условиях. В Афганистане. "Я сел за стол, передо мной лежал сказочный кусочек индейки с картофельным пюре. И только я попробовал пюре и хотел притронуться к индейке, генерал сказал мне: "Сэр, давайте сделаем несколько фотографий". Так я индейку и не попробовал. Это мой первый День благодарения, когда я не поел индейку", — сказал Трамп.Бросок в пригород Кабула — настоящая спецоперация. Никаких утечек в прессу. Корреспондентов собрали по звонку. Из Вашингтона американский борт номер один взлетал с зашторенными иллюминаторами. Над Атлантикой шли глубокой ночью. Учли такую же прошлогоднюю вылазку в Ирак. Тогда под Рождество над Шеффилдом среди бела дня президентский самолет, который сложно перепутать с каким-то другим, попал в объектив британского фотолюбителя.Армреслинг с афганским президентом Гани на бывшей советской авиабазе Баграм смахивает на домашнюю заготовку. На американского избирателя рассчитаны и заявления. Трамп обещает сократить военное присутствие в стране, куда США вторглись при Буше-младшем. Теперь это, кстати, самая длительная военная кампания в истории Штатов, потери в которой уже превышают 2,5 тысячи человек. А чтобы уравновесить планы по переговорам с талибами (в США их считают террористами), Трампа вспоминает о недавней ликвидации Аль-Багдади.Одного из участников операции — пса по кличке Конан — даже приводили на недавно в Белый дом. Первая леди, которая никогда не была замечена в любви к домашним животным, на всякий случай отодвинулась подальше.Конана Трамп назвал "крепким орешком". В подобном образе он и сам любит представать перед избирателями. Упор — на колеблющиеся штаты. Ничего не бояться и продолжать ездить по стране, говорят, посоветовал бывший стратег Клинтона Марк Пенн – человек, профессионально разбирающийся в импичментах.Трамп агитирует во Флориде. Его новый соперник миллиардер Майк Блумберг, стартовав в Вирджинии, следом нагрянул в Аризону."Правда в том, что Трамп — единственный, кто тратит деньги здесь и в некоторых других колеблющихся штатах, и это большая проблема для нашей партии. Я намерен это изменить", — заявил Блумберг.Он не только дает понять, что лишь ему по силам тягаться с Трампом в финансовых возможностях (состояние бывшего мэра Нью-Йорка — 54 миллиарда долларов), но и выводит самого себя из-под удара однопартийцев. Особенно с левого фланга.Только за одну неделю на ролики Блумберг потратил 34 миллиона долларов. Но возмущают тех, кто называют себя социалистами, не только неприличные рекламные бюджеты новичка гонки. У Блумберга вообще самый большой антирейтинг среди всех демократов – 25%.В этих процентах и результаты запущенной им в Нью-Йорке программы "Останови и обыщи" (останавливают и обыскивают в основном черных и латиноамериканцев), и разгон акции Occupy Wall Street. В общем, с либералами Блумбергу будет трудно. Его избиратели — это по большей части те же самые люди, что присматриваются к Байдену.Байден, который пока сохраняет первое место в гонке за номинацию, главным соперником, конечно, считает Трампа. Надеется, что процедура импичмента ослабит президента США. Но это, похоже, зря.В строго разделенной по партийному признаку Америке вся избирательная кампания 2020 сводится к битве в колеблющихся штатах. Это Аризона и Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, Северная Каролина и Флорида. В каждом из этих шести штатов Трамп по-прежнему лидирует, хотя для переизбрания ему хватит победы и в четырех.