Силу гравитации показала черная пятница. За первые два дня общий оборот главной распродажи вырос на 11 процентов по сравнению с прошлогодней акцией.

Силу гравитации показала "черная пятница". За первые два дня общий оборот главной распродажи вырос на 11 процентов по сравнению с прошлогодней акцией.Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные оператора фискальных данных, самыми популярными категориями товаров стали бытовая техника и электроника. И хотя итоговые результаты "черной пятницы" пока неизвестны, эксперты ожидают рекордных показателей.Так, по различным оценкам, суммарный оборот распродажи в этом году может превысить 220 миллиардов рублей, сообщает "Россия 2019". Однако в такой позитивной динамике нашлась и ложка дегтя – на фоне роста числа покупок размер среднего чека снизился почти на 15 процентов, до 9 с половиной тысяч рублей.