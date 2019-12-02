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<a href="https://33live.ru/novosti/02-12-2019-dana-borisova-rasskazala-o-beremennosti-ot-alekseya-panina.html" target="_blank">Дана Борисова рассказала о беременности от Алексея Панина</a> - Ряд СМИ выступил с сообщением, будто у даны Борисовой и Алексея Панина родится ребенок. Популярная телеведущая и скандально известный актер прокомментировали новость.