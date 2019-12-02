В пятницу, 6 декабря, Фрунзенский районный суд города Владимира начнет пересмотр дела Алексея Мельникова по прежним обвинениям.

В пятницу, 6 декабря, Фрунзенский районный суд города Владимира начнет пересмотр дела Алексея Мельникова по прежним обвинениям.Это – «преднамеренное банкротство», «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «мошенничество в особо крупном размере», «совершение двух растрат в особо крупном размере».Напомним, что месяц назад прежний приговор вынесенный в мае приговор был отменен. А уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства. На данный момент подсудимый заключен под стражу на срок до 5 февраля 2020 года.