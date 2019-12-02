Акция с таким названием пройдет со 2 по 4 декабря в рамках Дня благотворительности во Владимирской области.

Со 2 по 4 декабря в рамках Дня благотворительности во Владимирской области пройдёт акция «Добрая книга от доброго сердца». В рамках акции предлагается подарить гороховецкой городской библиотеке № 2 хорошие книги из домашней библиотеки или специально купленные издания.Новые детские книги в библиотеку не приобретались давно. Поэтому юные читатели будут рады любым новым книгам, ведь посмотреть и почитать яркое и интересное издание для любого ребёнка – всегда радость и добрые эмоции. Новые книги помогут библиотеке привлечь новых читателей. Необходима и классика, и современная литература, книги разных жанров для всех возрастов.Приём книг будет проводиться со 2 по 4 декабря с 9:00 до 16:00 по следующим алресам:– корпуса №1 и №7 Владимирского государственного университета (ул. Горького, 87 и пр-т Строителей, 11);– Владимирский филиал Финансового университета при Правительстве РФ (ул. Тихонравова, 1);– Владимирский областной колледж культуры и искусства (ул. Василисина, 22-Б);– Владимирский филиал Российского университета кооперации (ул. Воровского, 16).