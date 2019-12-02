Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским Зенитом его подопечным не удался. Также он назвал ключевой момент в игре с сине-бело-голубыми.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что первый тайм матча 18-го тура чемпионата России с санкт-петербургским "Зенитом" его подопечным не удался. Также он назвал ключевой момент в игре с сине-бело-голубыми."В первом тайме действовали недостаточно хорошо, не хватало смелости. У ребят была нервозность в работе с мячом. Ключевой момент – пропущенный гол. После перерыва контролировали игру. Еще до удаления у соперника игра нам давалась лучше. У нас было достаточно подходов к воротам, но моментов создали мало. Мы заслужили это поражение", – приводит слова Тедеско ТАСС.Столичный "Спартак" на выезде уступил санкт-петербургскому "Зениту" со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече был забит защитником красно-белых Ильей Кутеповым, от ноги которого мяч влетел в ворота Александра Максименко.