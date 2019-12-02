Шесть человек, пострадавших при падении пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края, в воскресенье доставлены вертолетами в краевую клиническую больницу в Читу.

Шесть человек, пострадавших при падении пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края, в воскресенье доставлены вертолетами в краевую клиническую больницу в Читу.По данным пресс-службы правительства региона, трое человек находятся в реанимации, остальные получают медицинскую помощь в отделениях стационара. Всего с места трагедии в центральные районные больницы были доставлены 19 человек.Автобус, перевозивший в воскресенье пассажиров по маршруту Сретенск-Чита, упал с моста в реку Куэнга (с высоты 9-12 метров). В результате аварии погибли 19 человек, включая водителя. Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось вытаскивать спасателям.По одной из предварительных версий, водитель потерял управление после того, как пробил колесо, некоторые пассажиры говорят, что он ехал слишком быстро.На автобус были все необходимые документы, в том числе подтверждение о прохождении тех осмотра, однако проверки в этом году трижды выявляли нарушения, связанные с отклонением от установленного маршрута и нарушением графика смены водителей.Кроме того, автобус не был застрахован, а это значит, что перевозчик будет сам возмещать ущерб пострадавшим и семьям погибших. Но первую материальную помощь все получат от государства. Власти Сретенского района выплатят по 60 тысяч рублей родственникам 19 погибших. Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Закурдаев.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль. Помимо этого, прокуратура Забайкальского края начала проверку и действий перевозчика и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги.