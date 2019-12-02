Шоумен и экс-участник шоу Дом-2 Рустам Солнцев заявил, что
Ксения Собчак относится к другим людям высокомерно-презрительно. Между тем
Ксения Бородина, по словам звезды телестройки, своя в доску.
Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев заявил, что
Ксения Собчак относится к другим людям высокомерно-презрительно. Между тем
Ксения Бородина, по словам звезды телестройки, своя в доску.
Солнцев прокомментировал недавнее интервью ведущей шоу "Дом-2"
Ксении Бородиной, в котором теледива рассказала журналистам о временах
совместной работы с коллегой по цеху Ксенией Собчак. Их, Бородина, как
оказалось, вспоминает с ужасом. По
словам Рустама, который много лет был участником скандального телепроекта,
общаться со знаменитой блондинкой было действительно непросто.
"Зарвавшаяся, которой высраться на всех вокруг, которая с пренебрежением
еле скрываемым относится к людям. Знаете, еще тем пренебрежением из 90-х,
которое сейчас уже немодно, неактуально. О котором нужно забыть вообще. А у нее
по-прежнему это в чести, в ходу и это легко читается в ее поведении, в ее
мыслях, которые она транслирует, в повадках в конце концов", – высказался о Ксении
Собчак шоумен.
Другое дело Ксения Бородина. Солнцев отмечает, что телеведущая
была очень хорошим другом и собеседником.
"Мне нравилось, когда она приезжала на лобное. Бывали
моменты, когда мы были в ссоре, мы могли не разговаривать. Она там на что-то
обижалась, а потом мирились. И все равно мне нравилось ее присутствие. Как-то по-житейски,
по-людски с ней можно было говорить обо всем", – сказал экс-участник шоу "Дом-2" в личном ютуб-влоге.
Солнцев добавил, что Бородина очень обязательна
в дружбе: как бы теледива не была занята, она всегда отвечает на сообщения и
перезванивает, тоже касается данных Ксенией обещаний – они выполняются. После Рустам вспомнил,
как еще во времена работы на шоу "Дом-2" Бородина постоянно выручала его. После
съемок телеведущая подолгу ждала участника, чтобы отвезти его с территории
проекта в Московской области в центр Москвы.
Напомним, в недавнем интервью призналась,
что рядом с Ксенией Собчак ей всегда приходилось быть на вторых ролях. Продюсеры
реалити-шоу ее в буквальном смысле "затыкали". Ксении запрещали
говорить, если в кадре была гламурная блондинка.
"Один раз человек, который не имеет уже отношения к проекту,
Комиссаров (Валерий – прим. ред.), если помните, он мне как-то сказал:
"Ксень, ну ты понимаешь, есть яйца Фаберже, а есть типа обычные яички. И
вот обычным яичкам с яйцами Фаберже надо как-то коннектить и
существовать", – рассказала тогда