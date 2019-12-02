Шоумен и экс-участник шоу Дом-2 Рустам Солнцев заявил, что Ксения Собчак относится к другим людям высокомерно-презрительно. Между тем Ксения Бородина, по словам звезды телестройки, своя в доску.

Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев заявил, чтоКсения Собчак относится к другим людям высокомерно-презрительно. Между темКсения Бородина, по словам звезды телестройки, своя в доску.Солнцев прокомментировал недавнее интервью ведущей шоу "Дом-2"Ксении Бородиной, в котором теледива рассказала журналистам о временахсовместной работы с коллегой по цеху Ксенией Собчак. Их, Бородина, какоказалось, вспоминает с ужасом. Пословам Рустама, который много лет был участником скандального телепроекта,общаться со знаменитой блондинкой было действительно непросто."Зарвавшаяся, которой высраться на всех вокруг, которая с пренебрежениемеле скрываемым относится к людям. Знаете, еще тем пренебрежением из 90-х,которое сейчас уже немодно, неактуально. О котором нужно забыть вообще. А у неепо-прежнему это в чести, в ходу и это легко читается в ее поведении, в еемыслях, которые она транслирует, в повадках в конце концов", – высказался о КсенииСобчак шоумен.Другое дело Ксения Бородина. Солнцев отмечает, что телеведущаябыла очень хорошим другом и собеседником."Мне нравилось, когда она приезжала на лобное. Бывалимоменты, когда мы были в ссоре, мы могли не разговаривать. Она там на что-тообижалась, а потом мирились. И все равно мне нравилось ее присутствие. Как-то по-житейски,по-людски с ней можно было говорить обо всем", – сказал экс-участник шоу "Дом-2" в личном ютуб-влоге.Солнцев добавил, что Бородина очень обязательнав дружбе: как бы теледива не была занята, она всегда отвечает на сообщения иперезванивает, тоже касается данных Ксенией обещаний – они выполняются. После Рустам вспомнил,как еще во времена работы на шоу "Дом-2" Бородина постоянно выручала его. Послесъемок телеведущая подолгу ждала участника, чтобы отвезти его с территориипроекта в Московской области в центр Москвы.Напомним, в недавнем интервью призналась,что рядом с Ксенией Собчак ей всегда приходилось быть на вторых ролях. Продюсерыреалити-шоу ее в буквальном смысле "затыкали". Ксении запрещалиговорить, если в кадре была гламурная блондинка."Один раз человек, который не имеет уже отношения к проекту,Комиссаров (Валерий – прим. ред.), если помните, он мне как-то сказал:"Ксень, ну ты понимаешь, есть яйца Фаберже, а есть типа обычные яички. Ивот обычным яичкам с яйцами Фаберже надо как-то коннектить исуществовать", – рассказала тогда