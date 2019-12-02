Недавно сын актрисы Елены Яковлевой всполошил Сеть заявлением о том, что якобы его избили неизвестные молодые люди на улице. История оказалась вымышленной. Теперь артистка решила объясниться из-за выходки сына.
<a href="https://33live.ru/novosti/02-12-2019-elena-yakovleva-sorvalas-iz-za-obezobrazhennogo-syna.html" target="_blank">Елена Яковлева сорвалась из-за обезображенного сына</a> - Недавно сын актрисы Елены Яковлевой всполошил Сеть заявлением о том, что якобы его избили неизвестные молодые люди на улице. История оказалась вымышленной. Теперь артистка решила объясниться из-за выходки сына.
[url=https://33live.ru/novosti/02-12-2019-elena-yakovleva-sorvalas-iz-za-obezobrazhennogo-syna.html]Елена Яковлева сорвалась из-за обезображенного сына[/url] - Недавно сын актрисы Елены Яковлевой всполошил Сеть заявлением о том, что якобы его избили неизвестные молодые люди на улице. История оказалась вымышленной. Теперь артистка решила объясниться из-за выходки сына.