Недавно сын актрисы Елены Яковлевой всполошил Сеть заявлением о том, что якобы его избили неизвестные молодые люди на улице. История оказалась вымышленной. Теперь артистка решила объясниться из-за выходки сына.

Недавно сын актрисы Елены Яковлевой всполошил Сеть заявлением о том, что якобы его избили неизвестные молодые люди на улице. История оказалась вымышленной. Теперь артистка решила объясниться из-за выходки сына.Новость дополняется.