В Оренбургской области при проведении ремонтных работ обрушился мост. Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, недалеко от колхоза Ленина, сообщает Интерфакс. В результате под ..

В Оренбургской области при проведении ремонтных работ обрушился мост. Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, недалеко от колхоза Ленина, сообщает "Интерфакс".В результате под завалами оказались несколько легковых автомобилей и автобус. По предварительным данным, пострадали два человека. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, передает "".