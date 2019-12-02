Железнодорожное сообщение по переправе через Керченский пролив стартует в конце декабря. Вокруг поездов небывалый ажиотаж: выкуплено более 80% билетов. Но энтузиазма от запуска второй очереди Крымского моста разделяют не все.

Железнодорожное сообщение по переправе через Керченский пролив стартует в конце декабря. Вокруг поездов небывалый ажиотаж: выкуплено более 80% билетов. Но энтузиазма от запуска второй очереди Крымского моста разделяют не все.Чем ближе заветная дата, тем больше градус истерии на Украине. Местные журналисты пять лет смаковали любой негатив о переправе и утверждали, что она не будет построена.Когда по Крымскому мосту поехали автомобили, украинцы включили новую пластинку: дескать, переправа долго не простоит. Теперь по ней готовятся пройти первые поезда, и журналисты из Незалежной снова не могут спать спокойно.Особенно переживают корреспонденты портала "Обозреватель". "Обвалят Крымский мост? Оккупанты похвастались новой "победой" – материал с таким заголовком был опубликован на интернет-ресурсе.Примечательно, что про "обвал" в статье нет ни слова. Сотрудник редакции Виктор Калиненко пишет, что на поезда через Крымский мост продано более 80% билетов.Пользователи Сети отнеслись к очередной украинской истерике с иронией. Жителей Незалежной убеждали, что переправа не будет построена, а по ней скоро поедут поезда, отметил пользователь Сети с ником Полковников Отстап. "У них от такого разрыва шаблонов перегорят в голове все микросхемы. Так оболванить целый народ, это какой-то ужас", – недоумевает комментатор.В свою очередь Чистяков Шурик пошутил, что – это декорации, смонтированные на Мосфильме. "Оккупантов вышвырнули из Крыма еще в 2014 году", – добавила Гусенцова Галина.Запуск железнодорожного сообщения между полуостровом и "большой землей" намечен на 23 декабря. В этот день с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправится поезд до Севастополя. На следующий день свой путь начнет состав из Москвы до Симферополя. В дальнейшем планируется организовать другие маршруты через .