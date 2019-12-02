США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружение американского производства под предлогом атлантической солидарности. Это заявление министра обороны Франции.

США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружение американского производства под предлогом атлантической солидарности. Это заявление министра обороны Франции.Флоранс Парли подчеркнула, что Европа сама должна создать все военные инструменты для собственной безопасности. НАТО, по словам министра, никогда не будет гарантом суверенитета Евросоюза. Кроме того, Парли призвала к диалогу с альянсом на равных правах.Напряжение между ЕС и альянсом возникло после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, что у НАТО — смерть мозга и Европе необходимы собственные вооруженные силы, сообщает телеканал "Россия 24".