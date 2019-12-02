В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным Атлетико и каталонской Барселоной. Гости оказались сильнее хозяев поля со счетом 1:0. Автором победного мяча стал лидер сине-гранатовых Лионель Месси.

В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной". Гости оказались сильнее хозяев поля со счетом 1:0. Автором победного мяча стал лидер сине-гранатовых Лионель Месси.Аргентинец отличился на 86-й минуте матча. Для него этот мяч стал 25-м в ворота "Атлетико". Больше он забивал только "Севильи", которую огорчал 29 раз."Барселона" набрала 31 балл и вместе с мадридским "Реалом" лидирует в чемпионате страны. "Атлетико" с 25 баллами располагается на шестой строчке.