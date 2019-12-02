В связи с ДТП с автобусом в Забайкальском крае губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура в регионе.

В связи с ДТП с автобусом в Забайкальском крае губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура в регионе.Он также выразил соболезнования и сообщил, что правительство окажет помощь всем, у кого пострадали и погибли близкие в этом ДТП.Сегодня на всей территории Забайкалья будут приспущены государственные флаги РФ, флаги Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия, передает РИА Новости.Ранее власти Сретенского района объявили 2 декабря днем траура в районе в связи с ДТП с автобусом.Днем 1 декабря автобус Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал.