Ведущая шоу Дом-2 Ксения Бородина перенервничала во время выступления старшей дочери Маруси. Поведение теледивы напугало девочку.

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина перенервничала во времявыступления старшей дочери Маруси. Поведение теледивы напугало девочку.Десятилетняя наследница звезды телестройки несколько летзанимается художественной гимнастикой. Маруся уже добилась первых успехов. Наканунепрошли очередные юношеские соревнования, в которых дочь Ксении Бородиной занялапервое место.По словам телеведущей, эта победа досталась Марусе нелегко.Девочка впервые выступала с мячом. Из-за этого Бородина очень нервничала. Заменивнастрой матери, маленькая гимнастка совсем растерялась. У девочки начало всевалиться из рук, что вывело Ксению из себя. У телеведущей в буквальном смысленачалась истерика, она накинулась на наследницу с криком."Я вот в этот момент, головой все понимаю, а на лице такоевыражение , от которого ребенок в шоке, трудно контролировать. Да еще она вдругрешает сдаться и тут маму накрывает👺 вот нельзя в этот момент ругать,это как с домашним заданием, когда тебе все очевидно, а ребенок в этом моментначинает циклиться и тут состояние включается, как-будто срок отмотала😂🙈🙀(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -поделилась в личном "Инстаграм".30 Ноя 2019 в 9:11 PSTВ итоге звезде шоу "Дом-2" удалось взять себя в руки. Мама идочь успокоились. Маруся заняла столь желанное первое место."Она первый раз выступалас мячом, это дико тяжело, ни разу не уронила🤗🤗🤗",– резюмировала