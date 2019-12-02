Ведущая шоу Дом-2 Ксения Бородина перенервничала во время
выступления старшей дочери Маруси. Поведение теледивы напугало девочку.
Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина перенервничала во время
выступления старшей дочери Маруси. Поведение теледивы напугало девочку.
Десятилетняя наследница звезды телестройки несколько лет
занимается художественной гимнастикой. Маруся уже добилась первых успехов. Накануне
прошли очередные юношеские соревнования, в которых дочь Ксении Бородиной заняла
первое место.
По словам телеведущей, эта победа досталась Марусе нелегко.
Девочка впервые выступала с мячом. Из-за этого Бородина очень нервничала. Заменив
настрой матери, маленькая гимнастка совсем растерялась. У девочки начало все
валиться из рук, что вывело Ксению из себя. У телеведущей в буквальном смысле
началась истерика, она накинулась на наследницу с криком.
"Я вот в этот момент, головой все понимаю, а на лице такое
выражение , от которого ребенок в шоке, трудно контролировать. Да еще она вдруг
решает сдаться и тут маму накрывает👺 вот нельзя в этот момент ругать,
это как с домашним заданием, когда тебе все очевидно, а ребенок в этом момент
начинает циклиться и тут состояние включается, как-будто срок отмотала😂🙈🙀
(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -
поделилась в личном "Инстаграм".
30 Ноя 2019 в 9:11 PST
В итоге звезде шоу "Дом-2" удалось взять себя в руки. Мама и
дочь успокоились. Маруся заняла столь желанное первое место."Она первый раз выступала
с мячом, это дико тяжело, ни разу не уронила🤗🤗🤗",
– резюмировала