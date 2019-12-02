Шоумен и экс-участник шоу Дом-2 Рустам Солнцев дал интервью Дни.ру. Звезда телестройки рассказала о конфликте с бывшей примой Большого театра Анастасией Волочковой.

Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев далинтервью "Дни.ру". Звезда телестройки рассказала о конфликте с бывшей примойБольшого театра Анастасией Волочковой.Рустам Солнцев поведал, как на шоу Андрея Малахова балеринапокрыла его трехэтажным матом. Отставная прима накинулась на него во времярекламного перерыва, программа шла в прямом эфире. По словам шоумена, истерикутанцовщицу наблюдали все присутствующие на съемках.Солнцев утверждает, что такую бурную реакцию он вызвал вполненевинным вопросом. Что именно он сказал Анастасии, Рустам не уточнил. "Ты намне пиаришься!" – процитировал Волочкову экс-участник шоу "Дом-2".После Рустам Солнцев обратился напрямую к . "Настя, дорогая, любимая, ты делаешь все: твоя раскорякапрекрасная, твои драки на дружественном "Дни.ру" телеканале НТВ, все на свете,вся твоя жизнь положена к ногам пиара и хайпа. Ты вся в этом. Скажи мне,пожалуйста, почему я не могу говорить о том, что видят мои глаза. Ты делаешьвсе для того, чтобы тебя обсуждали. И, когда я профессионал своего дела начинаютебя обсуждать, ты мне кидаешь в лицо, что я пиарюсь на тебе. Дорогая, ни всяли твоя жизнь положена на это?" – задался вопросом10 Ноя 2019 в 12:51 PSTПо словам шоумена, звезды отечественного шоу-бизнеса прикладывают массу усилий, чтобы привлечь к себе внимание. Однако, добившись своей цели, начинаютистошно вопить, обвиняя всех вокруг в желании пропиариться.