Новогоднее застолье дарит многим не только удовольствие от вкусных и калорийных блюд, но и лишние килограммы. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как не растолстеть в праздники.

Новогоднее застолье дарит многим нетолько удовольствие от вкусных и калорийных блюд, но и лишние килограммы. ДиетологЕлена Соломатинарассказала, как не растолстеть в праздники.Самые любимые россиянами новогодние угощениявредны тем, что состоят из большого количества вредных для здоровья. Какправило, на праздничном столе много соленых и сладких кушаний. К тому же едятнаши соотечественники в Новый год их в больших количествах.Диетолог советует заменитьнекоторые калорийные блюда их более полезными аналогами. Это снизит их вред иоблегчит работу пищеварительной системы. В частности, в салате оливье некотороеколичество желтка можно заменить белком, картофель на топинамбур, а колбасу накуриную грудку.Также можно самостоятельно приготовить майонез. "Заменяем свининумясом кролика или индейки. Пропитываем его горчицей и отправляем в духовку", – цитируетСоломатину телеканал . Она уверена, что это блюдо порадует и вкусом, ипользой для здоровья, а также не даст растолстеть в праздники.Материал дополняется