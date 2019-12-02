Новогоднее застолье дарит многим не
только удовольствие от вкусных и калорийных блюд, но и лишние килограммы. Диетолог
Елена Соломатина
рассказала, как не растолстеть в праздники.
Новогоднее застолье дарит многим не
только удовольствие от вкусных и калорийных блюд, но и лишние килограммы. Диетолог
Елена Соломатина
рассказала, как не растолстеть в праздники.
Самые любимые россиянами новогодние угощения
вредны тем, что состоят из большого количества вредных для здоровья. Как
правило, на праздничном столе много соленых и сладких кушаний. К тому же едят
наши соотечественники в Новый год их в больших количествах.
Диетолог советует заменить
некоторые калорийные блюда их более полезными аналогами. Это снизит их вред и
облегчит работу пищеварительной системы. В частности, в салате оливье некоторое
количество желтка можно заменить белком, картофель на топинамбур, а колбасу на
куриную грудку.
Также можно самостоятельно приготовить майонез. "Заменяем свинину
мясом кролика или индейки. Пропитываем его горчицей и отправляем в духовку", – цитирует
Соломатину телеканал . Она уверена, что это блюдо порадует и вкусом, и
пользой для здоровья, а также не даст растолстеть в праздники.
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