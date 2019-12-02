Российский защитник Калгари Флэймз Александр Елесин не смог закрепиться в основном составе команды. Руководство огоньков приняло решение отправить 23-летнего россиянина в фарм-клуб Стоктон Хит, который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Российский защитник "Калгари Флэймз" Александр Елесин не смог закрепиться в основном составе команды. Руководство "огоньков" приняло решение отправить 23-летнего россиянина в фарм-клуб "Стоктон Хит", который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).The #Flames have assigned defenceman Alexander Yelesin to the @AHLHeat. https://t.co/QUyds5kwyU— Calgary Flames (@NHLFlames) December 1, 2019Напомним, что "Калгари" вызвал Елесина из фарм-клуба 21 ноября, однако дебютировать за команду россиянин пока так и не смог. В России он выступал за ярославский "Локомотив".