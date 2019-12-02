Певец устроил шикарный День рождения дочери Алле-Виктории. Филипп
Киркоров раскошелился, чтобы порадовать малышку.
Певец устроил шикарный День рождения дочери Алле-Виктории. Филипп
Киркоров раскошелился, чтобы порадовать малышку.
Король российской эстрады решил, что праздник его наследницы
должен пройти с размахов. Для своей восьмилетней принцессы он организовал торжество в стиле ее любимой сказки "Алладин".
Вечеринка
обошлась исполнителю с миллион рублей, передает . День рождения девочки
прошел в ресторане на Рублевке "Шале Березка". Там Филипп Киркоров отмечает все семейные праздники. На этот раз заведение оформили под
восточный базар.
Детей
развлекали актеры, акробаты и клоуны. Специальным приглашенным гостем стал
шоумен Александр Ревва. Поздравить виновницу торжества пришли дети российских
звезд: Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель,
Жасмин и других знаменитостей.
Напомним, Алла-Виктория
родилась в ноябре 2011 года, в клинике Майами. Двойное имя дочь Филиппа
Киркорова получила в честь экс-супруги певца Аллы
Пугачевой. Сын артиста Мартин-Кристо появился на свет также в США в июне 2012 года.
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