Певец устроил шикарный День рождения дочери Алле-Виктории. Филипп Киркоров раскошелился, чтобы порадовать малышку.

Певец устроил шикарный День рождения дочери Алле-Виктории. ФилиппКиркоров раскошелился, чтобы порадовать малышку.Король российской эстрады решил, что праздник его наследницыдолжен пройти с размахов. Для своей восьмилетней принцессы он организовал торжество в стиле ее любимой сказки "Алладин".Вечеринкаобошлась исполнителю с миллион рублей, передает . День рождения девочкипрошел в ресторане на Рублевке "Шале Березка". Там Филипп Киркоров отмечает все семейные праздники. На этот раз заведение оформили подвосточный базар.Детейразвлекали актеры, акробаты и клоуны. Специальным приглашенным гостем сталшоумен Александр Ревва. Поздравить виновницу торжества пришли дети российскихзвезд: Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель,Жасмин и других знаменитостей.Напомним, Алла-Викторияродилась в ноябре 2011 года, в клинике Майами. Двойное имя дочь ФилиппаКиркорова получила в честь экс-супруги певца АллыПугачевой. Сын артиста Мартин-Кристо появился на свет также в США в июне 2012 года.Материал дополняется