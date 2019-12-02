Весь декабрь Московский кредитный банк (МКБ) предлагает своим клиентам принять участие в акции Нам по пути. Платить за поездки в метро Москвы и Санкт-Петербурга можно в два раза меньше.
Весь декабрь Московский кредитный банк (МКБ) предлагает своим клиентам принять участие в акции "Нам по пути". Платить за поездки в метро Москвы и Санкт-Петербурга можно в два раза меньше.
МКБ проводит акцию вместе с платежной системой Mastercard.
Владельцы карт, которые выпущены в рамках пакетов "Выгодный" и
"Премиальный", а также тарифа "Можно больше", получат
дополнительные баллы – половину стоимости проезда в подземке. Платеж должен
быть совершен с помощью карты World Mastercard/World Mastercard Black Edition.
Также бонусные баллы начисляются при оплате проезда на
турникетах с помощью указанных карт со смартфонов или умных устройств. Условием
участия в акции является регистрация клиента в программе лояльности .
Максимальный размер компенсации за проезд в метро – 1000
баллов. Их зачисление будет производиться до 20 января включительно. Акционные
бонусы станут дополнением к баллам, которые пользователь получил по основным
условиям программы лояльности Московского кредитного банка.
Благодаря программе клиентам МКБ начисляются бонусы за ежедневные покупки. Чтобы начать получать баллы, пользователь должен подтвердить участие в
интернет-банке или мобильном приложении "МКБ Онлайн".
Каждый квартал клиент может выбрать категории, за покупки в которых ему вернется 5 или
7% баллами от суммы товара. За остальные операции МКБ начисляет 1%. Возмещение
баллов происходит по курсу 1 балл – 1 рубль.
Московский кредитный банк – предоставляет полный комплекс
банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. МКБ стабильно входит в
утвержденный Центральным банком России перечень системно значимых кредитных
организаций.
МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов по
данным рэнкинга "Интерфакс-100". Надежность Московского кредитного
банка подтверждена ведущими российскими и международными агентствами.