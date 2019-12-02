Весь декабрь Московский кредитный банк (МКБ) предлагает своим клиентам принять участие в акции Нам по пути. Платить за поездки в метро Москвы и Санкт-Петербурга можно в два раза меньше.

Весь декабрь Московский кредитный банк (МКБ) предлагает своим клиентам принять участие в акции "Нам по пути". Платить за поездки в метро Москвы и Санкт-Петербурга можно в два раза меньше.МКБ проводит акцию вместе с платежной системой Mastercard.Владельцы карт, которые выпущены в рамках пакетов "Выгодный" и"Премиальный", а также тарифа "Можно больше", получатдополнительные баллы – половину стоимости проезда в подземке. Платеж долженбыть совершен с помощью карты World Mastercard/World Mastercard Black Edition.Также бонусные баллы начисляются при оплате проезда натурникетах с помощью указанных карт со смартфонов или умных устройств. Условиемучастия в акции является регистрация клиента в программе лояльности .Максимальный размер компенсации за проезд в метро – 1000баллов. Их зачисление будет производиться до 20 января включительно. Акционныебонусы станут дополнением к баллам, которые пользователь получил по основнымусловиям программы лояльности Московского кредитного банка.Благодаря программе клиентам МКБ начисляются бонусы за ежедневные покупки. Чтобы начать получать баллы, пользователь должен подтвердить участие винтернет-банке или мобильном приложении "МКБ Онлайн".Каждый квартал клиент может выбрать категории, за покупки в которых ему вернется 5 или7% баллами от суммы товара. За остальные операции МКБ начисляет 1%. Возмещениебаллов происходит по курсу 1 балл – 1 рубль.Московский кредитный банк – предоставляет полный комплексбанковских услуг для корпоративных и частных клиентов. МКБ стабильно входит вутвержденный Центральным банком России перечень системно значимых кредитныхорганизаций.МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов поданным рэнкинга "Интерфакс-100". Надежность Московского кредитногобанка подтверждена ведущими российскими и международными агентствами.