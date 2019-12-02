Эвелина Бледанс сняла
ролик с легким намеком на эротику. Звезда предстала в образе БДСМ-госпожи.
Эвелина Бледанс сняла
ролик с легким намеком на эротику. Звезда предстала в образе БДСМ-госпожи.
Артистка наведалась с
гастролями в Беларусь. Звезда и ее коллеги привезли братскому народу спектакль "Любовь
по-итальянски". Надо сказать, постановка прошла на ура. В тех городах артистов
ожидал аншлаг.
Эвелина Бледанс поделилась
кадрами из гримерки. На опубликованном в "Инстаграм" видео она запечатлена
в костюме для БДСМ-игр. Звезда демонстрирует внушительных размеров хлыст.
"Кого сейчас я
отшлепаю? Кого отшлепать? Ей!"– томно произносит Бледанс, а после показывает экстремальное декольте.
Мнения подписчиков
артистки по поводу записи разделились. Большинство хвалили знаменитость, однако
были и те, кому смелый образ Эвелины Бледанс пришелся не по душе. Интересно,
что всем критикам актриса ответила лично.
29 Ноя 2019 в 10:18 PST
"Да вы актриса, но
всему возрасту свои роли, вы думаете что вы выглядите моложе, но ум то не
натянешь, он должен соответствовать возрасту (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – набросилась на звезду
обывательница. "Вы натягивайте себе, что нравится. А у меня все в порядке и с
ролями и с умом. 😂😂", – ответила ей артистка.
"Взрослая баба , а ведет себя как девочка – дурочка", – возмущалась
завистница. "Хуже когда молодая девочка ведет себя и выглядит , как баба 😱😱", – парировала
"Так надоела своими выкрутасами уже тумачь",
– негодовал пользователь Сети. "Я актриса! И это мои образы! Терпите!!"
– высказалась