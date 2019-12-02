Эвелина Бледанс сняла ролик с легким намеком на эротику. Звезда предстала в образе БДСМ-госпожи.

Эвелина Бледанс сняларолик с легким намеком на эротику. Звезда предстала в образе БДСМ-госпожи.Артистка наведалась сгастролями в Беларусь. Звезда и ее коллеги привезли братскому народу спектакль "Любовьпо-итальянски". Надо сказать, постановка прошла на ура. В тех городах артистовожидал аншлаг.Эвелина Бледанс поделиласькадрами из гримерки. На опубликованном в "Инстаграм" видео она запечатленав костюме для БДСМ-игр. Звезда демонстрирует внушительных размеров хлыст."Кого сейчас яотшлепаю? Кого отшлепать? Ей!"– томно произносит Бледанс, а после показывает экстремальное декольте.Мнения подписчиковартистки по поводу записи разделились. Большинство хвалили знаменитость, однакобыли и те, кому смелый образ Эвелины Бледанс пришелся не по душе. Интересно,что всем критикам актриса ответила лично.29 Ноя 2019 в 10:18 PST"Да вы актриса, новсему возрасту свои роли, вы думаете что вы выглядите моложе, но ум то ненатянешь, он должен соответствовать возрасту (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – набросилась на звездуобывательница. "Вы натягивайте себе, что нравится. А у меня все в порядке и сролями и с умом. 😂😂", – ответила ей артистка."Взрослая баба , а ведет себя как девочка – дурочка", – возмущаласьзавистница. "Хуже когда молодая девочка ведет себя и выглядит , как баба 😱😱", – парировала"Так надоела своими выкрутасами уже тумачь",– негодовал пользователь Сети. "Я актриса! И это мои образы! Терпите!!"– высказалась