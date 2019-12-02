В Винницкой области Украины домашний кот случайно убил девятимесячную девочку. Животное забралось в коляску и задушило ребенка, передает издание Известия. По предварительной информации, ..

В Винницкой области Украины домашний кот случайно убил девятимесячную девочку. Животное забралось в коляску и задушило ребенка, передает издание "Известия".По предварительной информации, 30 ноября мать оставила девочку в коляске и занялась работой по дому. Через некоторое время женщина вернулась и обнаружила ребенка мертвым. На малышке лежал кот, уточняетВ полиции рассказали, что сейчас с матерью работают психологи. Меры в отношении семьи будут приняты позднее. "Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться – когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка", – цитирует одного из правоохранителей "".