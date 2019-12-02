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<a href="https://33live.ru/novosti/02-12-2019-kuda-ischez-kompromat-na-vernuvshuyusya-v-rossiyu-natalyu-vetlickuyu.html" target="_blank">Куда исчез компромат на вернувшуюся в Россию Наталью Ветлицкую</a> - Наталья Ветлицкая с шумом вернулась в Россию после 15-летнего пребывания в Испании. Певица дала несколько откровенных интервью, объявила даты концертов, однако в Сети народ обвиняет артистку в лицемерии, припоминая ей ее же нелестные высказывания в адрес России.